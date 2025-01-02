Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недвижимость мечты: на что обратить внимание при выборе застройщика
Китай вводит меры против ключевых американских компаний
Питание для здорового кишечника: зелень, вода и ещё три необходимых для него продукта
Скандинавы появились в Британии задолго до викингов и англосаксов
Не растут задние дельты: ошибки, которые совершают 80% тренирующихся
Ленивая запеканка из пюре и фарша: просто и вкусно
Отец-основатель ИИ предсказал скорую гибель человечества 
Жених женщины-кошки рассказал о её последних часах жизни
Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт

Бардачок в автомобиле: 5 вещей, которые всегда должны быть под рукой

2:05
Авто

Бардачок в автомобиле — это одно из тех мест, где можно хранить необходимые, но часто используемые предметы. Однако многие водители заполняют его ненужными вещами, оставляя мало места для действительно нужных приспособлений. Чтобы избежать беспорядка, стоит освободить ящик от лишнего и оставить только то, что может пригодиться в дороге. Рассмотрим, какие вещи должны быть всегда под рукой.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Документы

Бардачок идеально подходит для хранения технической документации автомобиля. Важно иметь под рукой все нужные документы, такие как страховые полисы, технические паспорта и прочее. Лучше не класть их на сиденья или в бардачок, но всегда иметь под рукой в ящике.

Канцелярские резинки

Эти небольшие, но полезные предметы могут прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. Например, с их помощью можно закрепить смартфон на вентиляционной решётке, если вам нужно использовать его как навигатор. Это временное решение, когда у вас нет держателя для телефона, но оно может быть довольно удобным.

Очки

В бардачке полезно хранить как солнцезащитные очки, так и запасные очки для зрения. Солнцезащитные очки необходимы в летний период, а запасные могут понадобиться, если ваши основные очки вдруг сломаются или если вы не носите контактные линзы.

Фонарик

Небольшой фонарик — это обязательный элемент в автомобиле. Если вдруг потребуется проверить состояние автомобиля в тёмное время суток, фонарик окажется незаменимым. Он займёт немного места в бардачке, но значительно повысит вашу безопасность и удобство.

Салфетки

Влажные салфетки — это незаменимый аксессуар для водителей и пассажиров. Их можно использовать для того, чтобы протереть руки, убрать загрязнения с пластиковых поверхностей или очистить стекло. Салфетки всегда должны быть под рукой, чтобы в нужный момент не искать их в салоне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Шоу-бизнес
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами Аудио 
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом
Еда и рецепты
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом Аудио 
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Домашние животные
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
После прекращения транзита газа через Украину у россиян появился повод для радости
Недвижимость мечты: на что обратить внимание при выборе застройщика
Китай вводит меры против ключевых американских компаний
Бардачок в автомобиле: 5 вещей, которые всегда должны быть под рукой
Питание для здорового кишечника: зелень, вода и ещё три необходимых для него продукта
Скандинавы появились в Британии задолго до викингов и англосаксов
Не растут задние дельты: ошибки, которые совершают 80% тренирующихся
Ленивая запеканка из пюре и фарша: просто и вкусно
Отец-основатель ИИ предсказал скорую гибель человечества 
Жених женщины-кошки рассказал о её последних часах жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.