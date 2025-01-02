Бардачок в автомобиле: 5 вещей, которые всегда должны быть под рукой

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Бардачок в автомобиле — это одно из тех мест, где можно хранить необходимые, но часто используемые предметы. Однако многие водители заполняют его ненужными вещами, оставляя мало места для действительно нужных приспособлений. Чтобы избежать беспорядка, стоит освободить ящик от лишнего и оставить только то, что может пригодиться в дороге. Рассмотрим, какие вещи должны быть всегда под рукой.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Документы

Бардачок идеально подходит для хранения технической документации автомобиля. Важно иметь под рукой все нужные документы, такие как страховые полисы, технические паспорта и прочее. Лучше не класть их на сиденья или в бардачок, но всегда иметь под рукой в ящике.

Канцелярские резинки

Эти небольшие, но полезные предметы могут прийти на помощь в самых неожиданных ситуациях. Например, с их помощью можно закрепить смартфон на вентиляционной решётке, если вам нужно использовать его как навигатор. Это временное решение, когда у вас нет держателя для телефона, но оно может быть довольно удобным.

Очки

В бардачке полезно хранить как солнцезащитные очки, так и запасные очки для зрения. Солнцезащитные очки необходимы в летний период, а запасные могут понадобиться, если ваши основные очки вдруг сломаются или если вы не носите контактные линзы.

Фонарик

Небольшой фонарик — это обязательный элемент в автомобиле. Если вдруг потребуется проверить состояние автомобиля в тёмное время суток, фонарик окажется незаменимым. Он займёт немного места в бардачке, но значительно повысит вашу безопасность и удобство.

Салфетки

Влажные салфетки — это незаменимый аксессуар для водителей и пассажиров. Их можно использовать для того, чтобы протереть руки, убрать загрязнения с пластиковых поверхностей или очистить стекло. Салфетки всегда должны быть под рукой, чтобы в нужный момент не искать их в салоне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

