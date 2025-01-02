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Как энтузиасты превратили "Ладу" в электромобиль

1:37
Авто

Известные автоэнтузиасты, которые уже удивляли мир "Ладой" на 16 бензопилах, снова привлекли внимание необычным проектом. На этот раз двигатель автомобиля был заменён на систему из 50 аккумуляторных дрелей, сообщает Tengri Auto.

Дрель
Фото: commons.wikimedia.org by KVDP, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрель

Как это работает

Каждая электродрель снабжена собственной батареей и через систему шкивов и ремней передаёт движение на общий коленчатый вал. Таким образом, автомобиль превращается в своеобразный электромобиль, где аккумуляторы расположены прямо внутри "двигателя".

Технические характеристики

Современная аккумуляторная дрель обладает следующими параметрами:

  • Мощность: около 0,5 лошадиных сил;
  • Крутящий момент: порядка 10 Н·м.

Объединив усилия 50 таких дрелей, умельцы получили:

  • 25 лошадиных сил;
  • 500 Н·м крутящего момента.

Этого оказалось достаточно, чтобы привести в движение небольшую "Ладу", особенно с механической коробкой передач.

Ограничения

Конечно, такой "двигатель" имеет свои недостатки. Основная проблема — минимальный запас энергии. Аккумуляторы дрелей быстро разряжаются, что делает такие поездки возможными лишь на короткие дистанции.

Почему это интересно

Этот эксперимент демонстрирует креативный подход к альтернативным способам движения. Несмотря на практические ограничения, идея вызывает интерес и служит отличным примером нестандартного мышления в области технологий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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