Снижение цен на внедорожники: что ждёт рынок в 2025 году

На фоне стабилизации автомобильного рынка и изменения предпочтений покупателей эксперты прогнозируют снижение цен на ряд внедорожников к началу 2025 года. Причины включают падение интереса к крупным и роскошным моделям, а также переход к компактным и экономичным автомобилям.
Компактный внедорожник Volkswagen Taos уже занял низкие позиции в рейтинге надёжности Consumer Reports за 2024 год. Несмотря на обновления модели 2025 года (мощный двигатель на 174 л. с. и 8-дюймовый сенсорный экран), интерес к Taos остаётся под вопросом. Увеличение цены на $1000 может стать дополнительным препятствием для роста продаж.
Среднеразмерный Ford Explorer не оправдал ожиданий по аренде и продажам. По данным CarsDirect, модель 2025 года остаётся одним из худших вариантов для лизинга. Надёжность Explorer оценивается ниже среднего, что также снижает его привлекательность.
Репутация Jeep пострадала из-за низкой надёжности. В рейтинге Consumer Reports марка заняла последнее место среди 34 брендов. Grand Cherokee и трёхрядный Grand Cherokee L вошли в список самых ненадёжных моделей, уступая конкурентам в экономичности и общей удовлетворённости владельцев.
Несмотря на роскошный интерьер и возможности для бездорожья, Land Rover Discovery вызывает сомнения у городских водителей. Дорогое обслуживание и частые поломки делают этот автомобиль невыгодным для владельцев, особенно с учётом конкурентов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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