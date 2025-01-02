Утечка данных VW: какие угрозы она несёт для владельцев

Volkswagen оказался в центре очередного скандала, связанного с безопасностью. На этот раз уязвимость в системе разработчика программного обеспечения Cariad привела к тому, что хакеры получили доступ к информации о местоположении около 800 000 электромобилей.
Согласно данным Spiegel, информация о владельцах Volkswagen, Seat, Skoda и Audi хранилась в облаке Amazon практически без защиты. Среди утёкших данных оказались геолокации транспортных средств, контактная информация владельцев и история их перемещений.
Основные причины проблемы:
Хакеры смогли:
После получения информации об уязвимости команда Cariad быстро устранила проблему. Как заявил представитель компании, "техническая команда отреагировала оперативно и ответственно".
Однако сам факт существования такой утечки подрывает доверие к немецкой автомобильной индустрии. Политик Надя Вайпперт, ставшая одной из пострадавших, заявила: "Я потрясена, что мои данные хранились в незашифрованном виде. Я ожидаю, что VW пересмотрит подход к сбору и защите данных".
Утечка данных такого масштаба поднимает важные вопросы:
Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.