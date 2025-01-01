Лада Нива Легенд и Спорт: что нового в культовом внедорожнике

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Лада Нива Легенд, внедорожник с более чем 40-летней историей, продолжает радовать автолюбителей в России. Модель, впервые появившаяся в 1977 году, сохранила свои классические черты: квадратные формы кузова и сочетание круглой и прямоугольной оптики. Благодаря этим характеристикам она остаётся узнаваемой и популярной, занимая место в топ-10 самых продаваемых автомобилей страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Kiwiev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Lada Niva

Продажи и популярность

По данным Автостат, за первые 11 месяцев 2024 года было продано 43 228 автомобилей Лада Нива Легенд, что на 25% больше, чем за тот же период 2023 года. Модель занимает около 3% всего российского автомобильного рынка.

Лада Нива Спорт: начало производства

В 2022 году появились первые фотографии спортивной версии легендарного внедорожника. В 2024 году стартовало производство Лада Нива Спорт на заводе дочерней компании "Лада Спорт".

Новая версия использует технологии, испытанные на соревнованиях, включая раллийный марафон "Шёлковый путь", где спортивная Нива одержала победу в сезоне 2024 года.

На начальном этапе производства все автомобили проходят тщательные испытания, чтобы подтвердить их характеристики и надёжность.

Технические характеристики

Основные изменения и улучшения:

Двигатель : продольно расположенный 1,6-литровый 16-клапанный мотор (122 л. с., 151 Нм при 5000 об/мин);

: продольно расположенный 1,6-литровый 16-клапанный мотор (122 л. с., 151 Нм при 5000 об/мин); Коробка передач : модернизированная 5-ступенчатая механическая коробка с усиленным сцеплением;

: модернизированная 5-ступенчатая механическая коробка с усиленным сцеплением; Подвеска : усиленная, с расширенной колеёй;

: усиленная, с расширенной колеёй; Тормоза: дисковые на всех колёсах.

Дизайн и интерьер

Внешний вид:

Расширители крыльев;

Рейлинги на крыше;

Дополнительные светодиодные прожекторы.

Интерьер:

Двухцветная обивка сидений;

Контрастная строчка;

Кожаный руль с гоночным маркером.

Производство и планы

Производство Лада Нива Спорт организовано отдельно от основной сборочной линии. Окрашенные кузова доставляются на завод "Лада Спорт", где автомобили собираются вручную. Информация о ценах и доступных комплектациях будет объявлена позже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

