Лада Нива Легенд и Спорт: что нового в культовом внедорожнике

Лада Нива Легенд, внедорожник с более чем 40-летней историей, продолжает радовать автолюбителей в России. Модель, впервые появившаяся в 1977 году, сохранила свои классические черты: квадратные формы кузова и сочетание круглой и прямоугольной оптики. Благодаря этим характеристикам она остаётся узнаваемой и популярной, занимая место в топ-10 самых продаваемых автомобилей страны.
По данным Автостат, за первые 11 месяцев 2024 года было продано 43 228 автомобилей Лада Нива Легенд, что на 25% больше, чем за тот же период 2023 года. Модель занимает около 3% всего российского автомобильного рынка.
В 2022 году появились первые фотографии спортивной версии легендарного внедорожника. В 2024 году стартовало производство Лада Нива Спорт на заводе дочерней компании "Лада Спорт".
Новая версия использует технологии, испытанные на соревнованиях, включая раллийный марафон "Шёлковый путь", где спортивная Нива одержала победу в сезоне 2024 года.
На начальном этапе производства все автомобили проходят тщательные испытания, чтобы подтвердить их характеристики и надёжность.
Основные изменения и улучшения:
Внешний вид:
Интерьер:
Производство Лада Нива Спорт организовано отдельно от основной сборочной линии. Окрашенные кузова доставляются на завод "Лада Спорт", где автомобили собираются вручную. Информация о ценах и доступных комплектациях будет объявлена позже.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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