Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания
Избегайте утренней пробежки натощак: важные нюансы
Слоновая птица: чьи яйца не знали конкурентов по размерам
Садальского возмутил снос памятника Владимиру Высоцкому
Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше
Важные советы по выбору обуви для здоровья стоп и позвоночника
Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные
Что нужно сделать на даче после зимы: первые шаги к успешному урожаю
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью

Лада Нива Легенд и Спорт: что нового в культовом внедорожнике

2:34
Авто

Лада Нива Легенд, внедорожник с более чем 40-летней историей, продолжает радовать автолюбителей в России. Модель, впервые появившаяся в 1977 году, сохранила свои классические черты: квадратные формы кузова и сочетание круглой и прямоугольной оптики. Благодаря этим характеристикам она остаётся узнаваемой и популярной, занимая место в топ-10 самых продаваемых автомобилей страны.

Lada Niva
Фото: commons.wikimedia.org by Kiwiev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lada Niva

Продажи и популярность

По данным Автостат, за первые 11 месяцев 2024 года было продано 43 228 автомобилей Лада Нива Легенд, что на 25% больше, чем за тот же период 2023 года. Модель занимает около 3% всего российского автомобильного рынка.

Лада Нива Спорт: начало производства

В 2022 году появились первые фотографии спортивной версии легендарного внедорожника. В 2024 году стартовало производство Лада Нива Спорт на заводе дочерней компании "Лада Спорт".

Новая версия использует технологии, испытанные на соревнованиях, включая раллийный марафон "Шёлковый путь", где спортивная Нива одержала победу в сезоне 2024 года.

На начальном этапе производства все автомобили проходят тщательные испытания, чтобы подтвердить их характеристики и надёжность.

Технические характеристики

Основные изменения и улучшения:

  • Двигатель: продольно расположенный 1,6-литровый 16-клапанный мотор (122 л. с., 151 Нм при 5000 об/мин);
  • Коробка передач: модернизированная 5-ступенчатая механическая коробка с усиленным сцеплением;
  • Подвеска: усиленная, с расширенной колеёй;
  • Тормоза: дисковые на всех колёсах.

Дизайн и интерьер

Внешний вид:

  • Расширители крыльев;
  • Рейлинги на крыше;
  • Дополнительные светодиодные прожекторы.

Интерьер:

  • Двухцветная обивка сидений;
  • Контрастная строчка;
  • Кожаный руль с гоночным маркером.

Производство и планы

Производство Лада Нива Спорт организовано отдельно от основной сборочной линии. Окрашенные кузова доставляются на завод "Лада Спорт", где автомобили собираются вручную. Информация о ценах и доступных комплектациях будет объявлена позже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Еда и рецепты
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома Аудио 
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Наука и техника
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Последние материалы
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью
Откуда берётся тля? Разбираемся в источниках вредителей на участке
Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов
Почему россияне пока не спешат выбирать Турцию для отдыха
15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат
Технологические компании потратили миллиарды долларов на ИИ в 2024 году
Дорожный стресс-тест: пять способов заставить водителя сзади держать дистанцию
Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно
Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы
Белые медведи Чукотского моря под угрозой из-за патогенов и потепления климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.