Автоинспекция предупреждает о новом штрафе за отсутствие российского триколора на номерах

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По всей стране с 1 января 2025 года водителей ожидают штрафы за номера, не имеющие флага России.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Однако, если ваш автомобиль уже зарегистрирован и на номерах есть только надпись "RUS", их менять не потребуется.

Новый ГОСТ с изображением флага на номерах вступает в силу только для тех, кто будет регистрировать машину впервые или повторно после указанной даты.

Тем, кто забудет добавить триколор на новые номера, будет грозить штраф в 500 рублей или предупреждение.

Старые номера с надписью "RUS" продолжают действовать, так что повода для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года, и их замена не требуется.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.



