Автоинспекция предупреждает о новом штрафе за отсутствие российского триколора на номерах

По всей стране с 1 января 2025 года водителей ожидают штрафы за номера, не имеющие флага России.
Однако, если ваш автомобиль уже зарегистрирован и на номерах есть только надпись "RUS", их менять не потребуется.
Новый ГОСТ с изображением флага на номерах вступает в силу только для тех, кто будет регистрировать машину впервые или повторно после указанной даты.
Тем, кто забудет добавить триколор на новые номера, будет грозить штраф в 500 рублей или предупреждение.
Старые номера с надписью "RUS" продолжают действовать, так что повода для беспокойства нет.
Ранее сообщалось, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года, и их замена не требуется.
Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
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