Золотые руки мастера смогут провести ремонт этой поломки двигателя

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Гидроудар может привести к серьезным повреждениям двигателя, включая разрыв цепи, ремня ГРМ, шатунов и загибание клапанов.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Масштаб ущерба зависит от нагрузки на двигатель во время гидроудара, пишет "За рулем".

90% дизельных и 75% бензиновых двигателей после гидроудара не подлежат восстановлению.

Важно найти автосервис с высококвалифицированными специалистами для успешного ремонта. Мастер должен определить, стоит ли делать капитальный ремонт или проще заменить двигатель. Специалист предложит варианты замены на контрактный или новый двигатель, выбор остается за автовладельцем.

Стоимость капитального ремонта двигателя автомобилей эконом-класса начинается от 120 тысяч рублей. Окончательная цена зависит от характера повреждения.

Гидроудар представляет серьезную угрозу для двигателя. Вода в цилиндре может привести к поломке двигателя, разрушению шатунов и поршней. Коленчатый вал также может быть поврежден, что может потребовать его замены. Потеря мощности двигателя может значительно варьироваться в зависимости от масштаба повреждений и марки автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

