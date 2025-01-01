Что нужно знать о продлении водительских прав в 2025 году

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года, и их замена не требуется.
Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции 1 января, как передает ТАСС.
Данное решение касается как любителей автомобилей, так и профессиональных водителей. При желании водители всё же могут обратиться в ГАИ для процедуры замены прав.
Несмотря на автоматическое продление, водительские права необходимо заменить в случае изменения личных данных владельца, если удостоверение стало непригодным для использования или было утеряно или украдено.
Также водительское удостоверение подлежит замене, если у водителя произошли изменения в состоянии здоровья, например, если у него появились противопоказания к вождению.
ГАИ — Госавтоинспекция МВД России.
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