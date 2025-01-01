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Что нужно знать о продлении водительских прав в 2025 году

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Авто

Водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года, и их замена не требуется.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции 1 января, как передает ТАСС.

Данное решение касается как любителей автомобилей, так и профессиональных водителей. При желании водители всё же могут обратиться в ГАИ для процедуры замены прав.

Несмотря на автоматическое продление, водительские права необходимо заменить в случае изменения личных данных владельца, если удостоверение стало непригодным для использования или было утеряно или украдено.

Также водительское удостоверение подлежит замене, если у водителя произошли изменения в состоянии здоровья, например, если у него появились противопоказания к вождению.

Уточнения

ГАИ — Госавтоинспекция МВД России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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