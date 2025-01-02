Лобовое стекло больше не запотеет: простой трюк

Мало кто знает, что пачка соли или обычная солонка в бардачке автомобиля может стать настоящим помощником. Этот сыпучий продукт не только выполняет кулинарные задачи, но и помогает решать бытовые проблемы. Рассмотрим, как именно соль может быть полезна для автомобилистов.
Соль легко справляется с пятнами и загрязнениями:
Соль — отличный сорбент, который впитывает запахи. Если в салоне автомобиля появился стойкий запах сигарет, положите мешочек с солью на коврик. Через некоторое время воздух станет свежим.
Повышенная влажность в салоне может привести к запотеванию стёкол. Мешочек с солью на сиденье или коврике эффективно впитает лишнюю влагу, помогая поддерживать комфортный уровень влажности и предотвращая появление конденсата на стёклах.
Соль в автомобиле — это универсальный инструмент, который поможет в самых разных ситуациях. Она справится с пятнами, влажностью и неприятными запахами, делая поездки комфортнее.
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