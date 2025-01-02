Рассказываем, как правильно ухаживать за машиной после мойки в мороз

Зимой мойка автомобиля важна не меньше, чем в тёплое время года. Она защищает кузов от реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Однако у этой процедуры есть свои особенности, связанные с морозами. Если не учесть некоторые нюансы, это может привести к замерзанию воды в уплотнителях и замках. В результате дверь машины может заклинить, и попасть в салон станет проблематично.
После мойки автомобиля зимой необходимо уделить внимание нескольким моментам:
Именно в течение этого времени можно заметить первые признаки замерзания воды. Иногда сотрудники автомойки забывают тщательно высушить уплотнители и замки, что повышает риск примерзания. Если вовремя обнаружить проблему, её можно легко устранить, например, слегка постучав по двери.
Если же упустить момент, то дверь может замёрзнуть настолько сильно, что обычные методы уже не помогут, и потребуется гораздо больше усилий или даже обращение в сервис.
Эти простые действия помогут сохранить работоспособность автомобиля после зимней мойки и избежать неприятностей.
Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.
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