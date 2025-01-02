Рассказываем, как правильно ухаживать за машиной после мойки в мороз

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1:46
Авто

Зимой мойка автомобиля важна не меньше, чем в тёплое время года. Она защищает кузов от реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Однако у этой процедуры есть свои особенности, связанные с морозами. Если не учесть некоторые нюансы, это может привести к замерзанию воды в уплотнителях и замках. В результате дверь машины может заклинить, и попасть в салон станет проблематично.

мойка автомобиля
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мойка автомобиля

Что сделать через 30 минут после мойки

После мойки автомобиля зимой необходимо уделить внимание нескольким моментам:

  • Проверить двери. Спустя полчаса после процедуры нужно открыть и закрыть каждую дверь. Это позволит убедиться, что резиновые уплотнители не начали примерзать.
  • Проверить стеклоподъёмники. Попробуйте опустить и поднять стекло. Если механизм работает плавно, значит, вода не замёрзла.
  • Обратите внимание на замки. Проверьте их работоспособность, чтобы избежать проблем с открытием в дальнейшем.

Почему важны первые 30 минут

Именно в течение этого времени можно заметить первые признаки замерзания воды. Иногда сотрудники автомойки забывают тщательно высушить уплотнители и замки, что повышает риск примерзания. Если вовремя обнаружить проблему, её можно легко устранить, например, слегка постучав по двери.

Если же упустить момент, то дверь может замёрзнуть настолько сильно, что обычные методы уже не помогут, и потребуется гораздо больше усилий или даже обращение в сервис.

Эти простые действия помогут сохранить работоспособность автомобиля после зимней мойки и избежать неприятностей.

Уточнения

Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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