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Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили

2:08
Авто

В России с каждым годом увеличивается количество дорожных камер, а вместе с этим растёт и число штрафов. Особенно остро это ощущается перед Новым годом, когда пробки становятся неотъемлемой частью городских улиц. Однако, как рассказал представитель ГАИ порталу njcar.ru, многие водители находят способы уклониться от уплаты штрафов, часто балансируя на грани закона.

Камера фиксации
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера фиксации

Фиктивная продажа автомобиля

Один из популярных методов — фиктивная продажа машины. Водитель снимает автомобиль с учёта, составляет поддельный договор купли-продажи и заявляет, что транспортное средство уже перешло к другому владельцу. После этого автомобиль исключается из базы данных, что позволяет временно "исчезнуть" от штрафов.

Фирмы-однодневки

Более изощрённый способ — регистрация автомобиля на юридическое лицо, чаще всего на фирмы-однодневки. Это позволяет уклониться не только от штрафов, но и от налоговых обязательств. Как только компания накапливает значительное количество долгов, она закрывается, а активы переводятся на новое юридическое лицо. В итоге штрафы аннулируются, а новая фирма начинает работу с чистого листа.

Скрытие государственных номеров

Некоторые водители используют устройства для скрытия номерных знаков. Несмотря на то что за это предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей или даже лишение прав по статье 12.2 КоАП РФ, такие уловки остаются довольно популярными. Их основная цель — избежать фиксации нарушений дорожными камерами.

Последствия для нарушителей

Хотя эти способы могут временно избавить от штрафов, они влекут серьёзные правовые последствия. Фиктивные сделки и использование незаконных устройств классифицируются как мошенничество, за которое предусмотрены административные и уголовные наказания. Представители ГАИ настоятельно рекомендуют автовладельцам соблюдать закон, чтобы избежать проблем в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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