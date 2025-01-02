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Сколько раз водителя могут заставить продувать алкотестер, чтобы отобрать права

2:31
Авто

Борьба с пьянством за рулём остаётся одной из приоритетных задач дорожной полиции. Однако не все водители знают, сколько раз они обязаны дуть в алкотестер, если прибор выдал спорный результат. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ разъяснил, что делать в таких ситуациях.

проверка на алкотестер
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние
проверка на алкотестер

Регламенты проверки на алкоголь

Сотрудники ГИБДД и медицинские специалисты опираются на разные документы: инспекторы руководствуются Постановлением №1882, а врачи следуют Приказу Минздрава №933н. Эти различия могут вызывать путаницу в процедурах тестирования.

Алкотестеры, используемые инспекторами, проходят обязательную сертификацию и регулярные проверки. Перед началом теста водителю разъясняют все этапы процесса, а по завершении выдают акт с распечатанным результатом.

Сколько раз дуть в алкотестер

Если прибор показывает очевидный результат, достаточно одного измерения. Но если показатели находятся на границе допустимого уровня (например, 0,14–0,15 мг/л), инспектор может попросить повторить тест. В таких случаях юристы рекомендуют требовать направления на медицинское освидетельствование, чтобы избежать ошибок в измерении.

Как проходят медицинские тесты

Медицинские работники проводят два теста с интервалом в 15–20 минут. Если первый результат отрицательный, второй тест не требуется, и водителя признают трезвым.

Ваши права при повторной проверке

Если инспектор настаивает на повторной проверке:

  1. Убедитесь, что используется новый мундштук, который инспектор вскрывает при вас.
  2. Проверьте, что результат предоставлен в виде свежей распечатки.
  3. В случае разногласий требуйте направление на медицинское освидетельствование.

Согласно закону, повторный тест на месте не является обязательным. Если вы сомневаетесь в точности показаний алкотестера, инспектор обязан доставить вас в медицинское учреждение для более точной проверки.

Что делать, если ваши права нарушены

Если ваши требования не учитываются, настаивайте на соблюдении всех процедур. Медицинское освидетельствование — это ваш шанс оспорить ошибочные результаты алкотестера и защитить свои права.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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