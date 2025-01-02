Забудьте о плавной езде: вот что действительно продлевает срок службы двигателя

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Многие водители считают, что осторожное вождение с плавными ускорениями помогает продлить срок службы двигателя. Однако эта стратегия не всегда оправдана. Как отмечают специалисты по восстановлению двигателей, в некоторых случаях для поддержания их исправности мотору требуется работать на повышенных оборотах.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Почему низкие обороты опасны

Если двигатель работает на оборотах ниже 2000 об/мин, масляный насос может не создавать достаточного давления. Это приводит к недостаточной смазке деталей, таких как вкладыши коленвала, что ускоряет их износ.

Таким образом, чрезмерно аккуратное вождение, при котором двигатель не нагружается, может быть столь же вредным, как и частые перегрузки.

Как помочь двигателю "подышать"

Автомеханики рекомендуют периодически давать мотору возможность работать на высоких оборотах. Например, раз в неделю на трассе полезно кратковременно разгонять машину до максимума, доводя обороты до красной зоны.

Такой подход не означает агрессивного стиля вождения, но помогает устранить накопившиеся загрязнения внутри двигателя.

Что происходит при высоких оборотах

Работа двигателя на высоких оборотах в течение 10–15 минут оказывает следующие положительные эффекты:

Очищение от нагара и отложений.

Улучшение работы турбонаддува.

Стабилизация оборотов и увеличение тяги.

Упрощение запуска зимой.

Этот метод, по сути, является "профилактической терапией", которая продлевает жизнь двигателю и возвращает ему работоспособность.

Советы для автовладельцев

Важно помнить, что "стрессовая" нагрузка должна быть кратковременной и не превращаться в привычку. Умеренная периодическая нагрузка позволяет избежать износа, возникающего от постоянной низкой нагрузки, и помогает двигателю работать стабильно.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

