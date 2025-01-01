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Масло зимой портится быстрее: меняю его сразу после морозов — двигатель работает идеально

2:20
Авто

Зима — сложный период для автомобиля. Низкие температуры, пробки и сложные дорожные условия увеличивают нагрузку на двигатель и трансмиссию. Эксперт в ремонте ДВС объяснил порталу njcar.ru, как зима влияет на моторное масло и почему его замена после холодов становится обязательной.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Как холод сказывается на масле

В морозы двигатель прогревается дольше, чем летом. На холостых оборотах машина простаивает больше времени, но пробег на одометре не фиксируется. Масло при этом распределяется по деталям медленнее, подвергаясь повышенному износу. В результате его свойства как смазочного материала ухудшаются.

Работа в экстремальных условиях

Заснеженные дороги, наледь и рыхлый снег заставляют двигатель работать с повышенной нагрузкой. Он компенсирует сопротивление колёс и неровности покрытия, что приводит к перегреву масла. В таких условиях оно быстрее окисляется, утрачивая способность защищать детали от трения.

Пробки и масляное голодание

Зимние пробки — ещё одно испытание. Машина стоит, а двигатель работает на минимальных оборотах. Скорость движения масла по системе падает, что может вызвать масляное голодание.

Короткие поездки и конденсат

На небольших маршрутах мотор не успевает прогреваться до рабочей температуры. Это приводит к образованию конденсата, который смешивается с маслом и ухудшает его состав. Масляная плёнка становится менее прочной, что увеличивает износ деталей.

Загрязнения от зимних дорог

Зимой дороги покрываются смесью снега, реагентов, песка и пыли. Эти частицы могут проникать в двигатель через систему воздухозабора, несмотря на работу фильтра. Загрязнённое масло быстрее теряет свои свойства, усиливая износ мотора.

Почему замена масла зимой обязательна

Все перечисленные факторы приводят к тому, что моторное масло зимой изнашивается гораздо быстрее. Чтобы защитить двигатель, важно менять масло чаще, чем рекомендуют производители, особенно после зимних месяцев.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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