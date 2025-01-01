Ошибки водителей: когда блокировка обочины может обернуться штрафом

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

С каждым днём дорожная ситуация становится напряжённее. Пробки — привычный спутник праздников, а маневры "обочечников", стремящихся избежать заторов, лишь добавляют хаоса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Законопослушные водители нередко пытаются блокировать таких нарушителей, но насколько это законно? Портал njcar. ru обратился за разъяснениями к представителю ГАИ.

Штрафы за движение по обочине

Проезд по обочине прямо противоречит Правилам дорожного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Однако некоторые автомобилисты, зная о расположении камер или отсутствии инспекторов, нагло возвращаются в поток.

Другие водители в этих ситуациях ошибочно уступают дорогу, применяя правило помехи справа. Важно помнить: это правило действует только тогда, когда оба участника движения соблюдают ПДД. Уступать "обочечникам" не обязательно — выбор остаётся за вами.

Можно ли перекрывать обочину

Блокировка обочины самим водителем, хоть и выглядит как справедливая мера, также является нарушением. Камеры наблюдения фиксируют такие действия, и это может обернуться штрафом для блокирующего. В ГАИ настоятельно рекомендуют не пытаться самостоятельно "наказывать" нарушителей, чтобы избежать ненужных конфликтов или штрафов.

Почему лучше игнорировать

Самый разумный подход — игнорировать "обочечников" и сохранять спокойствие. Это поможет:

Избежать штрафов за блокировку. Предотвратить возможные повреждения автомобиля, ведь на обочинах часто встречаются скрытые дефекты дороги или острые предметы. Сохранить нервы в предновогодней суете.

Как подчеркнули в ГИБДД, ответственность за нарушения лежит на самих обочечниках. А ваша задача — строго следовать правилам дорожного движения, даже если их игнорируют другие.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

