Ошибки водителей: когда блокировка обочины может обернуться штрафом

С каждым днём дорожная ситуация становится напряжённее. Пробки — привычный спутник праздников, а маневры "обочечников", стремящихся избежать заторов, лишь добавляют хаоса.
Законопослушные водители нередко пытаются блокировать таких нарушителей, но насколько это законно? Портал njcar. ru обратился за разъяснениями к представителю ГАИ.
Проезд по обочине прямо противоречит Правилам дорожного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Однако некоторые автомобилисты, зная о расположении камер или отсутствии инспекторов, нагло возвращаются в поток.
Другие водители в этих ситуациях ошибочно уступают дорогу, применяя правило помехи справа. Важно помнить: это правило действует только тогда, когда оба участника движения соблюдают ПДД. Уступать "обочечникам" не обязательно — выбор остаётся за вами.
Блокировка обочины самим водителем, хоть и выглядит как справедливая мера, также является нарушением. Камеры наблюдения фиксируют такие действия, и это может обернуться штрафом для блокирующего. В ГАИ настоятельно рекомендуют не пытаться самостоятельно "наказывать" нарушителей, чтобы избежать ненужных конфликтов или штрафов.
Самый разумный подход — игнорировать "обочечников" и сохранять спокойствие. Это поможет:
Как подчеркнули в ГИБДД, ответственность за нарушения лежит на самих обочечниках. А ваша задача — строго следовать правилам дорожного движения, даже если их игнорируют другие.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.