Алкоголь и вождение: как избежать лишения прав после праздника

Новый год — время радости, веселья и, зачастую, застолий с алкоголем. Но как понять, когда можно безопасно сесть за руль после праздника? Портал njcar. ru собрал рекомендации от представителя ГАИ и врача-нарколога.
Согласно статье 12.8 КоАП РФ, допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет не более 0,16 мг на литр. Превышение этой нормы грозит серьёзными последствиями, включая лишение водительских прав. Поэтому важно подойти к празднованию ответственно.
Чтобы минимизировать воздействие алкоголя, начните подготовку заранее:
Наутро организм нуждается в помощи для восстановления:
Не забывайте, что сочетание алкоголя с курением замедляет восстановление, создавая дополнительную нагрузку на организм.
Алкоголь полностью выводится из организма за 12-14 часов, но этот срок может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Для полного исключения рисков специалисты советуют подождать минимум 24 часа после застолья.
Даже при отсутствии следов этанола в крови такие симптомы, как головная боль и слабость, могут ухудшить реакцию и создать опасность на дороге.
Планируйте праздники с умом, чтобы сохранить не только права, но и здоровье.
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.