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Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться

2:13
Авто

Рано или поздно дворники любого автомобиля начинают издавать скрип при очистке лобового стекла, что раздражает водителя и пассажиров.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Когда они новые и качественные, звук отсутствует, но со временем появляется неприятный скрип, особенно заметный в дождливую погоду.

Чтобы избежать этой проблемы, дворники рекомендуется заменять каждый год, даже если они редко использовались. Постоянное воздействие перепадов температур — от жары до холода — приводит к затвердеванию резины. Это вызывает не только шум, но и ухудшает очистку стекла, оставляя разводы, что снижает видимость.

Однако если скрип появляется на новых дворниках, причина может быть в загрязнении их лезвий. Часто во время мойки машины дворникам не уделяют должного внимания. Налипшая грязь или мелкие камешки не только издают звук, но и могут поцарапать стекло.

Поэтому при каждой мойке автомобиля стоит очищать резиновые элементы дворников мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором. Альтернативой может быть использование микрофибры со спреем на основе силикона, который продлевает срок службы дворников и устраняет скрип. Важно избегать агрессивных химических средств, которые могут повредить резиновые уплотнители окон и дверей.

Для более эффективной работы системы очистки стекла рекомендуется наполнять бачок омывателя дистиллированной водой, а не водопроводной, чтобы избежать образования накипи. Ещё лучше добавить антифриз или специальное моющее средство для оптимального результата в любое время года.

Особое внимание следует уделять ситуации, когда на лобовом стекле лежит снег или образовалась ледяная корка. Никогда не пытайтесь поднимать замерзшие дворники — это может повредить резиновые элементы. Включите обогрев стекла, направив тёплый воздух, чтобы растопить лёд. Категорически запрещено использовать горячую воду, так как резкий перепад температуры может привести к трещинам на стекле, пишет autogreeknews. gr.

Уточнения

Скрип — звук.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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