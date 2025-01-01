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Тестирование зрения и когнитивная оценка — что нужно знать водителям старше 70

1:01
Авто

В Великобритании водители, родившиеся до 1954 года, обязаны пройти тестирование зрения и когнитивную оценку.

дед за рулем
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
дед за рулем

Для информации: в 70 лет срок действия водительских прав автоматически истекает, и для продолжения вождения необходимо подать запрос на получение новых прав. С этого момента права нужно будет продлевать каждые три года.

Если срок действия лицензии истечет, а водитель продолжит управлять автомобилем, это станет незаконным действием и представляет уголовное преступление. Чтобы предотвратить подобные ситуации, DVLA рассылает напоминания за некоторое время до исполнения 70 лет и каждые три года после этого.

Медицинская проверка может включать тестирование зрения, когнитивную оценку и обсуждение конкретных проблем со здоровьем, которые могут повлиять на способность водителя безопасно управлять автомобилем, пишет chroniclelive.co.uk.

Уточнения

Когнити́вная психоло́гия (лат. cognitio «знание») — раздел психологии, который исследует познавательные процессы, такие, как восприятие, память, внимание, чувства, представления информации, логическое мышление, воображение, принятие решений и метакогнитивные аспекты познания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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