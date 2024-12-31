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В Volkswagen произошла утечка — хакеры получили доступ к личным данным автовладельцев

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Авто

Хакеры получили доступ к данным о местоположении почти 800 000 электромобилей Volkswagen.

Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

Владельцы приложений, используемых для управления множеством функций автомобилей, таких как предварительный прогрев и проверка уровня заряда, узнали о том, что произошла утечка собранных данных, сообщает Spiegel. 

Информация о местах, которые посещают пользователи, а также другая информация, способная создать подробный профиль владельца и его передвижений, оказалась доступной сторонним лицам.

Пострадавшие, включая некоторых местных политиков, выражают недовольство этой ситуацией, считая утечку данных "раздражающей и постыдной". Они подчеркивают, что такие инциденты не способствуют укреплению доверия к немецкой автомобильной промышленности.

Уточнения

Ха́кер - начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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