В Volkswagen произошла утечка — хакеры получили доступ к личным данным автовладельцев

Хакеры получили доступ к данным о местоположении почти 800 000 электромобилей Volkswagen.
Владельцы приложений, используемых для управления множеством функций автомобилей, таких как предварительный прогрев и проверка уровня заряда, узнали о том, что произошла утечка собранных данных, сообщает Spiegel.
Информация о местах, которые посещают пользователи, а также другая информация, способная создать подробный профиль владельца и его передвижений, оказалась доступной сторонним лицам.
Пострадавшие, включая некоторых местных политиков, выражают недовольство этой ситуацией, считая утечку данных "раздражающей и постыдной". Они подчеркивают, что такие инциденты не способствуют укреплению доверия к немецкой автомобильной промышленности.
Ха́кер - начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.