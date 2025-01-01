Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый рецепт стройного тела: овсяный квас возвращается
Эффективное вождение: как правильно управлять расходом топлива
Машины против людей: как избежать катастрофы, связанной с искусственным интеллектом
Загрязнение воздуха вызывает не только болезни сердца, но и психические расстройства
Как запечь необычайно вкусную горбушу? Кулинарные советы
Экзотические домашние птицы. Кого можно завести дома?
Сажаем чеснок рядом с клубникой — урожай радует сладкими и сочными ягодами
Учёные нашли связь между грибами в носу и респираторными заболеваниями
Как избежать похмелья после новогодней ночи: 7 рабочих советов

Лёд на машине: три главных совета, чтобы не повредить лак

1:21
Авто

Зимний снегопад может обернуться настоящей головной болью для автомобилистов. Когда температура резко повышается, снежная масса на машине начинает превращаться в лёд, создавая трудности при очистке. Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия и стекол, важно знать, как правильно справиться с этой задачей.

Засыпанный снегом автомобиль
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засыпанный снегом автомобиль

Советы по очистке автомобиля от снега и льда

Начните с простого: заведите привычку каждый день очищать брызговики от снега. Это предотвратит превращение снежного покрова в лёд за ночь.

После этого уделите внимание лобовому стеклу и щёткам. Для этой процедуры подойдут как специальные средства, так и автомобильные тканевые экраны. Если нет под рукой нужных инструментов, просто положите на стекло обычное полотенце, чтобы предотвратить обледенение.

Обязательно обработайте замки дверей специальным спреем, чтобы избежать их замерзания. Например, отлично подойдёт WD-40.

Для облегчения процесса очистки включите обогрев стекол на максимальный режим. Однако будьте осторожны и не лейте на стекло кипяток — это может привести к трещинам.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно значительно упростить процесс подготовки автомобиля к зимним условиям.

Уточнения

Ла́ки — большая группа материалов, представляющих собой растворы плёнкообразующих веществ (смол или полимеров) в органических растворителях или воде.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась
Российский шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Наука и техника
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Как запечь необычайно вкусную горбушу? Кулинарные советы
Экзотические домашние птицы. Кого можно завести дома?
Сажаем чеснок рядом с клубникой — урожай радует сладкими и сочными ягодами
Учёные нашли связь между грибами в носу и респираторными заболеваниями
Как избежать похмелья после новогодней ночи: 7 рабочих советов
Вот почему в России не поддержат обязательную выплату 13-й зарплаты
Гид по безопасности: как проверить качество препаратов у косметолога
Куда отправиться на Ямайке, если хотите уединения
Лёд на машине: три главных совета, чтобы не повредить лак
Какие космические угрозы нас ждали бы без магнитного поля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.