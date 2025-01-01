Лёд на машине: три главных совета, чтобы не повредить лак

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Зимний снегопад может обернуться настоящей головной болью для автомобилистов. Когда температура резко повышается, снежная масса на машине начинает превращаться в лёд, создавая трудности при очистке. Чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия и стекол, важно знать, как правильно справиться с этой задачей.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Советы по очистке автомобиля от снега и льда

Начните с простого: заведите привычку каждый день очищать брызговики от снега. Это предотвратит превращение снежного покрова в лёд за ночь.

После этого уделите внимание лобовому стеклу и щёткам. Для этой процедуры подойдут как специальные средства, так и автомобильные тканевые экраны. Если нет под рукой нужных инструментов, просто положите на стекло обычное полотенце, чтобы предотвратить обледенение.

Обязательно обработайте замки дверей специальным спреем, чтобы избежать их замерзания. Например, отлично подойдёт WD-40.

Для облегчения процесса очистки включите обогрев стекол на максимальный режим. Однако будьте осторожны и не лейте на стекло кипяток — это может привести к трещинам.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно значительно упростить процесс подготовки автомобиля к зимним условиям.

Уточнения

Ла́ки — большая группа материалов, представляющих собой растворы плёнкообразующих веществ (смол или полимеров) в органических растворителях или воде.

