Откройте замёрзшие двери без повреждений: простое решение

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Зимой автомобилисты часто сталкиваются с неприятной ситуацией: двери автомобиля примерзают. Температурные "качели" и ледяной дождь могут создать такие условия, а также поход на автомойку с невытертыми уплотнительными резинками только усугубит проблему.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Как же попасть в салон, если двери не открываются? Существуют эффективные и безопасные способы решить эту проблему. Прежде всего, важно знать, что не стоит делать.

Что не следует делать

Многие автомобилисты, сталкиваясь с примерзшими дверями, начинают сильно дёргать их. Это может привести к повреждению уплотнительных резинок или поломке ручки.

Некоторые решают проблему, заливая замёрзшие участки кипятком. Это тоже серьёзная ошибка. Резкий температурный перепад может привести к трещинам в стекле и повреждению лакокрасочного покрытия.

Как открыть замёрзшие двери

Первое, что нужно сделать, — осторожно потянуть за ручки всех дверей. Возможно, одна из них всё же откроется.

Если это не сработало, постучите аккуратно по уплотнителю. Это поможет разрушить ледяную корку.

Если предыдущие действия не дали результата, воспользуйтесь жидкостью на спиртовой основе. Отличным помощником станет антиобледенитель для лобового стекла. Он поможет размягчить лед и вернёт возможность открыть двери.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.

