В Болгарии открыт самый большой музей автомобилей советской эпохи

Этот музей находится в Варне (Болгария).
Каждый автомобиль в музее ретро-автомобилей является тщательно отреставрированным шедевром, подготовленным к выставке, пишет autoweek.com.
Автомобили и грузовики настолько впечатляющие, что сотрудники музея установили зеркала, позволяющие посетителям оценить нижнюю часть ТС.
Здесь можно увидеть настоящий лимузин ГАЗ-13 "Чайка", использовавшийся высокопоставленными лицами, включая Леонида Брежнева. В нем даже есть восковая фигура российского президента Владимира Путина!
В коллекции также представлено множество идеальных экземпляров ВАЗ-2101 "Жигули", и некоторые из них даже выставлены на продажу. Если у вас есть 11 000 евро (около 1 млн 170 тысяч рублей), вы можете стать владельцем одного из этих автомобилей!
Музей ретро не ограничивается только транспортом: здесь также представлены предметы быта советской эпохи.
Ре́тро — абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей.
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.