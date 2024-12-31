В Болгарии открыт самый большой музей автомобилей советской эпохи

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Этот музей находится в Варне (Болгария).

Фото: Wikipedia by John-Mark Kuznietsov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ автомобиль

Каждый автомобиль в музее ретро-автомобилей является тщательно отреставрированным шедевром, подготовленным к выставке, пишет autoweek.com.

Автомобили и грузовики настолько впечатляющие, что сотрудники музея установили зеркала, позволяющие посетителям оценить нижнюю часть ТС.

Здесь можно увидеть настоящий лимузин ГАЗ-13 "Чайка", использовавшийся высокопоставленными лицами, включая Леонида Брежнева. В нем даже есть восковая фигура российского президента Владимира Путина!

В коллекции также представлено множество идеальных экземпляров ВАЗ-2101 "Жигули", и некоторые из них даже выставлены на продажу. Если у вас есть 11 000 евро (около 1 млн 170 тысяч рублей), вы можете стать владельцем одного из этих автомобилей!

Музей ретро не ограничивается только транспортом: здесь также представлены предметы быта советской эпохи.

Уточнения

Ре́тро — абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей.

