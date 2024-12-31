Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто

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"Пенсионерский" стиль вождения может негативно сказаться на состоянии двигателя.

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Алексей Ревин, эксперт журнала "За рулем", отметил, что современные трансмиссии позволяют двигателю работать под высокой нагрузкой и на низких оборотах, но такой режим не способствует долговечности мотора. Чтобы увеличить ресурс двигателя, необходимо периодически повышать обороты, и так можно очистить камеры сгорания и свечи зажигания от нагара.

Эксперт подчеркнул, что большой объем отработанных газов, который возникает только при высоких оборотах, также помогает прочистить элементы турбокомпрессора. Для этого рекомендуется выехать на свободную магистраль и хотя бы полчаса поддерживать обороты двигателя (для бензиновых) выше пяти тысяч. При скорости около 100 км/ч на механической коробке передач следует двигаться на четвертой передаче, а в случае с автоматической — переключиться в ручной режим и снизить передачи на одну или две ступени.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

