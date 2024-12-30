Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

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Двигатель — сердце автомобиля, играет ключевую роль в работе любого транспортного средства.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов. Некоторые марки автомобилей известны не только своей надежностью, но и качеством двигателей.

Вот пять брендов с самыми надежными двигателями, на которые стоит обратить внимание.

Исторически двигатели Ford ассоциировались с производительностью и долговечностью, часто превышая пробег, указанный владельцами. Мощные двигатели Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost уступают место новым технологиям в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, гибридах и электромобилях.

Chevrolet выделяется среди дочерних компаний GM благодаря своим надежным и мощным двигателям, которые продолжают работать даже после нескольких обнулений одометра. Дизельные двигатели Chevy сложно превзойти, а его V8-двигатели стали культовыми. С 1997 года двигатель LS претерпел три поколения изменений и зарекомендовал себя как легкий в обслуживании и надежный на протяжении всего срока службы.

Надежность стала отличительной чертой Lexus. По данным RepairPal, владельцы Lexus тратят в среднем около 551 доллара (около 52 тысяч рублей) в год на обслуживание и ремонт. Модели Lexus (а также некоторые модели Toyota), оснащенные такими двигателями, как 1UR-FE, 2JZ и 2GR, являются одними из самых надежных автомобилей на рынке.

Honda на протяжении десятилетий славится своими двигателями, которые могут проехать значительные расстояния без необходимости в дополнительном обслуживании, кроме регулярных осмотров. Средний срок службы автомобиля Honda составляет около 322 тысяч километров.

Toyota также известна своими надежными двигателями, которые обеспечивают владельцам сотни тысяч километров удовольствия от вождения. CarBuzz выделяет несколько проверенных временем двигателей Toyota, включая 3,5-литровый V6 2GR, который устанавливался на многие популярные модели бренда, такие как Tacoma, Camry, Highlander и Avalon, а также Lexus ES, GS, IS и RX, сообщает yahoo.com.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

