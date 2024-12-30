Бензин в баке: почему его свойства ухудшаются и как избежать проблем

Многие автомобилисты не учитывают, что у горючего есть свой срок годности. При правильном хранении бензин может оставаться пригодным к использованию до 12 месяцев, но это касается только топлива, находящегося в внешней ёмкости. Если же бензин хранится в бензобаке автомобиля, его свойства ухудшаются гораздо быстрее.
Бензин имеет октановое число, которое отвечает за его способность эффективно сгорать в двигателе. Однако этого числа зачастую недостаточно для бесперебойной работы мотора, и чтобы компенсировать его низкие показатели, в топливо добавляют специальные присадки. К сожалению, эти добавки испаряются во время работы двигателя, и с каждым циклом октановое число снижается, что ведёт к ухудшению качества топлива.
Зимой бензин портится медленнее, и при низкой температуре он может оставаться пригодным до 6 месяцев. Однако с наступлением тёплых или жарких дней процесс ухудшения качества топлива значительно ускоряется. В условиях высоких температур бензин становится непригодным уже спустя 60 дней.
Таким образом, владельцам автомобилей, которые редко используют транспортные средства, стоит избегать заправки полного бака. Это поможет предотвратить проблемы с качеством топлива и мотором.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.