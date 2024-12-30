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Бензин в баке: почему его свойства ухудшаются и как избежать проблем

1:31
Авто

Многие автомобилисты не учитывают, что у горючего есть свой срок годности. При правильном хранении бензин может оставаться пригодным к использованию до 12 месяцев, но это касается только топлива, находящегося в внешней ёмкости. Если же бензин хранится в бензобаке автомобиля, его свойства ухудшаются гораздо быстрее.

бензобак приборная панель
Фото: wikipediа by Pittigrilli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бензобак приборная панель

Почему бензин быстро портится в баке

Бензин имеет октановое число, которое отвечает за его способность эффективно сгорать в двигателе. Однако этого числа зачастую недостаточно для бесперебойной работы мотора, и чтобы компенсировать его низкие показатели, в топливо добавляют специальные присадки. К сожалению, эти добавки испаряются во время работы двигателя, и с каждым циклом октановое число снижается, что ведёт к ухудшению качества топлива.

Срок хранения топлива в бензобаке

Зимой бензин портится медленнее, и при низкой температуре он может оставаться пригодным до 6 месяцев. Однако с наступлением тёплых или жарких дней процесс ухудшения качества топлива значительно ускоряется. В условиях высоких температур бензин становится непригодным уже спустя 60 дней.

Таким образом, владельцам автомобилей, которые редко используют транспортные средства, стоит избегать заправки полного бака. Это поможет предотвратить проблемы с качеством топлива и мотором.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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