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Нестандартное применение рекламных листовок в быту

1:09
Авто

В многих квартирах накапливается большое количество рекламных буклетов, которые, как правило, быстро теряют свою актуальность и отправляются в мусор. Однако, помимо прямого назначения, эти листовки могут быть использованы в быту, например, для защиты поверхности от загрязнений.

Как автовладельцы могут использовать рекламные буклеты

Одним из нестандартных способов применения рекламных листовок является их использование при покраске автомобильных дисков. Иногда автовладельцам нужно покрасить диски, не снимая покрышек, что может быть проблематично, так как краска легко попадает на резину. Чтобы избежать этого, можно использовать рекламные буклеты.

Просто разложите их по контуру диска, вставив листы между металлической частью и резиной колеса. Важно, чтобы не было "пробелов" между листовками. Это защитит покрышки от попадания краски и позволит без проблем покрасить диски.

Таким образом, старые рекламные буклеты могут стать полезным инструментом для решения повседневных задач, экономя время и деньги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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