Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге

Перед тем как отправиться в путь, водитель должен выполнить несколько важных действий, которые обеспечат безопасность и исправность автомобиля. Пренебрежение этими шагами может привести к неприятностям на дороге.
Перед стартом убедитесь, что с машиной всё в порядке:
Этот простой осмотр поможет избежать неожиданных проблем.
В холодное время года прогрев мотора особенно важен для работы силового агрегата.
Ремни безопасности — обязательное условие для начала движения.
Простое напоминание пассажирам может предотвратить серьёзные травмы в случае ДТП.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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