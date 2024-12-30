Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге

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Перед тем как отправиться в путь, водитель должен выполнить несколько важных действий, которые обеспечат безопасность и исправность автомобиля. Пренебрежение этими шагами может привести к неприятностям на дороге.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель

Осмотрите автомобиль

Перед стартом убедитесь, что с машиной всё в порядке:

Проверьте наличие повреждений, которые могли появиться, пока авто стояло на парковке.

Очистите стёкла, зеркала и фары, если на них скопилась грязь.

Осмотрите колёса — нет ли под ними посторонних предметов и не спустили ли шины.

Этот простой осмотр поможет избежать неожиданных проблем.

Прогрейте двигатель

В холодное время года прогрев мотора особенно важен для работы силового агрегата.

Даже в тёплые дни прогрев полезен, если автомобиль долго стоял без движения.

Это позволит двигателю работать плавно и без перегрузок.

Проверьте, пристёгнуты ли все

Ремни безопасности — обязательное условие для начала движения.

Убедитесь, что вы и все пассажиры пристёгнуты.

Проверьте, чтобы ремень безопасности использовали не только те, кто сидит спереди, но и пассажиры на заднем

Проверьте, чтобы ремень безопасности использовали не только те, кто сидит спереди, но и пассажиры на заднем сиденье.

Простое напоминание пассажирам может предотвратить серьёзные травмы в случае ДТП.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

