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Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге

1:20
Авто

Перед тем как отправиться в путь, водитель должен выполнить несколько важных действий, которые обеспечат безопасность и исправность автомобиля. Пренебрежение этими шагами может привести к неприятностям на дороге.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Осмотрите автомобиль

Перед стартом убедитесь, что с машиной всё в порядке:

  • Проверьте наличие повреждений, которые могли появиться, пока авто стояло на парковке.
  • Очистите стёкла, зеркала и фары, если на них скопилась грязь.
  • Осмотрите колёса — нет ли под ними посторонних предметов и не спустили ли шины.

Этот простой осмотр поможет избежать неожиданных проблем.

Прогрейте двигатель

В холодное время года прогрев мотора особенно важен для работы силового агрегата.

  • Даже в тёплые дни прогрев полезен, если автомобиль долго стоял без движения.
  • Это позволит двигателю работать плавно и без перегрузок.

Проверьте, пристёгнуты ли все

Ремни безопасности — обязательное условие для начала движения.

  • Убедитесь, что вы и все пассажиры пристёгнуты.
    Проверьте, чтобы ремень безопасности использовали не только те, кто сидит спереди, но и пассажиры на заднем
  • сиденье.

Простое напоминание пассажирам может предотвратить серьёзные травмы в случае ДТП.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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