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Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года

1:05
Авто

По итогам 2024 года АвтоВАЗ выпустил 525 525 автомобилей, что превысило производственный план, установленный Советом директоров на текущий год.

Сварочный цех автозавода
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сварочный цех автозавода

Несмотря на сложные макроэкономические условия, компания сохранила действующие цены на автомобили LADA до 14 января 2025 года, когда будет проведена запланированная индексация для ряда моделей и модификаций, сообщают "Известия".

Как сообщили в пресс-службе компании, средний процент корректировки цен будет ниже уровня накопленной инфляции, как и анонсировалось ранее. 

Также в АвтоВАЗе напомнили, что в 2024 году цены на автомобили индексировались дважды, при этом среднее значение корректировки составило всего 4,3%, что более чем вдвое меньше показателей инфляции.

Кроме того, цены на самые доступные базовые комплектации моделей LADA остаются неизменными с ноября 2023 года.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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