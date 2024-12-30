Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года

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По итогам 2024 года АвтоВАЗ выпустил 525 525 автомобилей, что превысило производственный план, установленный Советом директоров на текущий год.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сварочный цех автозавода

Несмотря на сложные макроэкономические условия, компания сохранила действующие цены на автомобили LADA до 14 января 2025 года, когда будет проведена запланированная индексация для ряда моделей и модификаций, сообщают "Известия".

Как сообщили в пресс-службе компании, средний процент корректировки цен будет ниже уровня накопленной инфляции, как и анонсировалось ранее.

Также в АвтоВАЗе напомнили, что в 2024 году цены на автомобили индексировались дважды, при этом среднее значение корректировки составило всего 4,3%, что более чем вдвое меньше показателей инфляции.

Кроме того, цены на самые доступные базовые комплектации моделей LADA остаются неизменными с ноября 2023 года.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

