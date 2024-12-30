Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года

По итогам 2024 года АвтоВАЗ выпустил 525 525 автомобилей, что превысило производственный план, установленный Советом директоров на текущий год.
Несмотря на сложные макроэкономические условия, компания сохранила действующие цены на автомобили LADA до 14 января 2025 года, когда будет проведена запланированная индексация для ряда моделей и модификаций, сообщают "Известия".
Как сообщили в пресс-службе компании, средний процент корректировки цен будет ниже уровня накопленной инфляции, как и анонсировалось ранее.
Также в АвтоВАЗе напомнили, что в 2024 году цены на автомобили индексировались дважды, при этом среднее значение корректировки составило всего 4,3%, что более чем вдвое меньше показателей инфляции.
Кроме того, цены на самые доступные базовые комплектации моделей LADA остаются неизменными с ноября 2023 года.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.