Немецкая компания Lilium вовремя находит новых инвесторов в индустрии воздушного такси

Компания Lilium (Германия), занимающаяся разработкой электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), в последний момент подписала соглашение с компанией Mobile Uplift Corporation.
Соглашение о приобретении операционных активов позволит Lilium возобновить бизнес-операции.
Ранее этой осенью немецкий стартап, испытывавший финансовые трудности, подал заявление о банкротстве и получил уведомление о делистинге от NASDAQ.
Lilium продолжает тестировать свои автономные летательные аппараты и сообщила, что в этом месяце получила первые заказы на 108 eVTOL и опционы на десятки других от авиакомпаний.
Такси́ — ТС, предназначенное для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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