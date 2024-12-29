Как одна улица стала эпицентром автомобильных столкновений

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Каждый год, как минимум одна машина врезается в этот дом, что в итоге составило уже тридцать аварий за тридцать лет.

Фото: thedrive is licensed under Free More info Улица в Портленде

Ней-Уэйдер-стрит в Портленде (штат Орегон, США) — это улица с односторонним движением, на которой до печально известного перекрестка отсутствуют знак "Стоп" и лежачие полицейские, замедляющие движение. Это создает ровный участок дороги длиной примерно в 300 м, где водитель может разгоняться на полную мощность.

Если вы осознаете, что впереди будет поворот налево и нет препятствий, вы начинаете тормозить.

В противном случае, дом прямо перед вами станет ярким напоминанием об этом при столкновении с вашим автомобилем.

А если вы находитесь под воздействием алкоголя, то ваши проблемы будут более серьезные, сообщает The Drive.

Уточнения

Движение без остановки запрещено (СТОП, STOP) — дорожный знак приоритета, предписывающий водителям совершить обязательную кратковременную остановку перед стоп-линией, а если её нет — перед краем пересекаемой проезжей части.

