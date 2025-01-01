Авто не заводится в морозы? Главная проблема — и простой способ её решить

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

С наступлением сильных холодов автомобиль требует особого внимания. Технический тренер Fit Service Сергей Пономарев рассказал, какие проблемы чаще всего возникают зимой и как их избежать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Основные зимние проблемы и их решения

Автомобиль не заводится:

Проблемы с запуском двигателя в мороз связаны с разряженным аккумулятором или неисправными свечами зажигания.

Совет: регулярно обслуживайте аккумулятор, совершайте более длительные поездки, чтобы он успевал заряжаться. При сильных морозах старый "дедовский" метод — занести батарею домой.

Износ сайлент-блоков:

Летом трещины на сайлент-блоках не опасны, но в экстремальные холода они быстро выходят из строя.

Совет: проверяйте состояние резиновых деталей на СТО перед началом морозов.

Проблемы с техническими жидкостями:

Утечки масла, антифриза или жидкости гидроусилителя часто происходят из-за резких перепадов температур.

Совет: своевременно меняйте технические жидкости и регулярно проводите диагностику.

Хрупкость деталей при замене:

Замена деталей при морозе без предварительного прогрева автомобиля может привести к дополнительным поломкам. Например, замена лампочки в перемёрзшем фонаре может потребовать замены всего фонаря.

Совет: убедитесь, что автомобиль прогрет хотя бы 30 минут перед ремонтом.

Советы для подготовки к морозам

Диагностика на СТО:

Посетите сервис перед сильными холодами, чтобы выявить и устранить скрытые проблемы.

Обслуживание аккумулятора:

Проверяйте заряд аккумулятора и заменяйте его вовремя.

Следите за состоянием жидкостей:

Убедитесь, что масла и антифриз находятся в норме и соответствуют требованиям зимней эксплуатации.

Избегайте коротких поездок:

Они не позволяют аккумулятору полностью заряжаться, что увеличивает риск разрядки.

Подготовка автомобиля к зиме — это залог его надёжной работы и вашей безопасности на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

