Авто не заводится в морозы? Главная проблема — и простой способ её решить

С наступлением сильных холодов автомобиль требует особого внимания. Технический тренер Fit Service Сергей Пономарев рассказал, какие проблемы чаще всего возникают зимой и как их избежать.
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автомобиль зимой
Основные зимние проблемы и их решения
Автомобиль не заводится:
Проблемы с запуском двигателя в мороз связаны с разряженным аккумулятором или неисправными свечами зажигания.
Совет: регулярно обслуживайте аккумулятор, совершайте более длительные поездки, чтобы он успевал заряжаться. При сильных морозах старый "дедовский" метод — занести батарею домой.
Износ сайлент-блоков:
Летом трещины на сайлент-блоках не опасны, но в экстремальные холода они быстро выходят из строя.
Совет: проверяйте состояние резиновых деталей на СТО перед началом морозов.
Проблемы с техническими жидкостями:
Утечки масла, антифриза или жидкости гидроусилителя часто происходят из-за резких перепадов температур.
Совет: своевременно меняйте технические жидкости и регулярно проводите диагностику.
Хрупкость деталей при замене:
Замена деталей при морозе без предварительного прогрева автомобиля может привести к дополнительным поломкам. Например, замена лампочки в перемёрзшем фонаре может потребовать замены всего фонаря.
Совет: убедитесь, что автомобиль прогрет хотя бы 30 минут перед ремонтом.
Советы для подготовки к морозам
Диагностика на СТО:
Посетите сервис перед сильными холодами, чтобы выявить и устранить скрытые проблемы.
Обслуживание аккумулятора:
Проверяйте заряд аккумулятора и заменяйте его вовремя.
Следите за состоянием жидкостей:
Убедитесь, что масла и антифриз находятся в норме и соответствуют требованиям зимней эксплуатации.
Избегайте коротких поездок:
Они не позволяют аккумулятору полностью заряжаться, что увеличивает риск разрядки.
Подготовка автомобиля к зиме — это залог его надёжной работы и вашей безопасности на дороге.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.