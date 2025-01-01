Жёлтый свет — тоже запрещающий: почему это грозит лишением прав

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Многие водители недооценивают проезд на жёлтый сигнал светофора, считая его безобидным. Однако такое нарушение может привести не только к штрафу, но и к временной утрате водительских прав. Разберём основные нюансы правил и последствия их несоблюдения.

Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ светофор

Что говорит ПДД о жёлтом сигнале

Пункт 6.2 ПДД : жёлтый свет светофора приравнивается к красному и запрещает движение.

: жёлтый свет светофора приравнивается к красному и запрещает движение. Пункт 6.14 ПДД: разрешено продолжить движение на жёлтый свет, если остановка невозможна без создания аварийной ситуации или резкого торможения.

Однако понятие "резкое торможение" не имеет чёткого определения в законе. Это даёт инспекторам ГАИ возможность трактовать ситуацию по своему усмотрению.

Почему это нарушение серьёзное

Штраф за первое нарушение:

Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал (включая жёлтый) штраф составляет 1000 рублей.

Повторное нарушение:

Если водитель снова проедет на жёлтый или красный свет, вступает в силу часть 3 статьи 12.12 КоАП. Это грозит штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок до 6 месяцев.

Работа систем автоматического контроля:

Современные камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал. "Вафельная" разметка и автоматические комплексы на перекрёстках предотвращают заторы и фиксируют нарушения.

Что нужно знать, чтобы избежать проблем

Не игнорируйте жёлтый сигнал:

Если движение можно безопасно остановить, остановитесь.

Будьте внимательны на перекрёстках с камерами:

Проезд на жёлтый сигнал фиксируется, если это создаёт препятствия для других участников движения.

Избегайте повторных нарушений:

Даже если первый штраф был оплачен, повторный случай может привести к лишению прав.

Что делать, если нарушение зафиксировано

Проверяйте записи в базе данных ГИБДД: инспектор сможет быстро узнать, является ли нарушение повторным.

Соблюдайте правила и не создавайте ситуаций, которые можно интерпретировать как нарушение.

Проезд на жёлтый свет — это не просто мелочь, а серьёзное нарушение, которое может повлиять на вашу водительскую историю и права.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

