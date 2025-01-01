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Прогрев автомобиля зимой: что нельзя делать и как правильно подготовить машину к поездке

1:40
Авто

Прогрев автомобиля в зимнее время — важный этап перед началом движения. Однако неправильные действия могут не только снизить эффективность прогрева, но и нанести вред машине. Специалист Александр Корнев из Газпромбанк Автолизинг поделился основными ошибками водителей и дал полезные советы.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Ошибки при прогреве машины

Горячий воздух на замерзшее стекло:

  • Быстрое нагревание стекла горячим воздухом может привести к появлению трещин или увеличению уже существующих повреждений.
  • Совет: Используйте постепенное нагревание, избегая резких температурных перепадов.

Обливание стекла кипятком:

  • Кипяток не только может повредить стекло из-за резкого перепада температур, но и замерзнуть в труднодоступных местах, создавая дополнительные проблемы.

Включение дворников для удаления льда:

  • Лезвия дворников легко повреждаются о края ледяной корки. Это сокращает срок службы резинок.
  • Совет: Удаляйте лёд с лобового стекла вручную перед использованием дворников.

Советы для правильного прогрева

Использование рециркуляции воздуха:

  • При включённой рециркуляции воздух в салоне прогревается быстрее, а двигатель быстрее достигает рабочей температуры.
  • Важно: Не забудьте отключить рециркуляцию, чтобы избежать запотевания стекол из-за влаги.

Мягкий старт:

  • Двигатель и трансмиссия прогреваются до рабочей температуры только во время движения.
  • Избегайте резкого нажатия на педаль газа в первые минуты поездки, чтобы предотвратить износ двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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