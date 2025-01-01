Прогрев автомобиля зимой: что нельзя делать и как правильно подготовить машину к поездке

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Прогрев автомобиля в зимнее время — важный этап перед началом движения. Однако неправильные действия могут не только снизить эффективность прогрева, но и нанести вред машине. Специалист Александр Корнев из Газпромбанк Автолизинг поделился основными ошибками водителей и дал полезные советы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Ошибки при прогреве машины

Горячий воздух на замерзшее стекло:

Быстрое нагревание стекла горячим воздухом может привести к появлению трещин или увеличению уже существующих повреждений.

Совет: Используйте постепенное нагревание, избегая резких температурных перепадов.

Обливание стекла кипятком:

Кипяток не только может повредить стекло из-за резкого перепада температур, но и замерзнуть в труднодоступных местах, создавая дополнительные проблемы.

Включение дворников для удаления льда:

Лезвия дворников легко повреждаются о края ледяной корки. Это сокращает срок службы резинок.

Совет: Удаляйте лёд с лобового стекла вручную перед использованием дворников.

Советы для правильного прогрева

Использование рециркуляции воздуха:

При включённой рециркуляции воздух в салоне прогревается быстрее, а двигатель быстрее достигает рабочей температуры.

Важно: Не забудьте отключить рециркуляцию, чтобы избежать запотевания стекол из-за влаги.

Мягкий старт:

Двигатель и трансмиссия прогреваются до рабочей температуры только во время движения.

Избегайте резкого нажатия на педаль газа в первые минуты поездки, чтобы предотвратить износ двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

