Выхлопная труба расскажет о двигателе: как быстро найти проблемы

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Состояние выхлопной трубы автомобиля может многое рассказать о работе двигателя. Простые проверки помогут выявить признаки износа или повреждения без сложного оборудования.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Что можно узнать по срезу трубы

Простой нагар : указывает на обогащённую смесь и проблемы в системе питания.

: указывает на обогащённую смесь и проблемы в системе питания. Маслянистый налёт : свидетельствует о высоком расходе масла, так называемом "масложоре".

: свидетельствует о высоком расходе масла, так называемом "масложоре". Толстый слой нагара: сигнализирует о серьёзных нарушениях в работе двигателя.

Проверка на равномерность выхлопа

Заводим двигатель. Холодный мотор должен работать равномерно.

Перебои в работе: возможные причины — плохие свечи зажигания, неисправные форсунки или низкая компрессия в цилиндрах.

Анализ цвета выхлопных газов

Белый дым : водяной пар — норма при холодной погоде. Однако большие клубы могут свидетельствовать о попадании влаги или антифриза.

: водяной пар — норма при холодной погоде. Однако большие клубы могут свидетельствовать о попадании влаги или антифриза. Чёрный дым : обогащённая смесь — проблемы в системе подачи топлива.

: обогащённая смесь — проблемы в системе подачи топлива. Сизый дым: масло сгорает в цилиндрах — явный признак масложора.

Тест с листком бумаги

Поднесите чистый лист к выхлопной трубе прогретого двигателя.

Чистый лист : двигатель исправен.

: двигатель исправен. Частички сажи или следы масла: возможные проблемы, автомобиль может потребовать ремонта.

Когда диагностика бесполезна

В холодную или влажную погоду оценить состояние выхлопной системы сложно из-за большого количества конденсата. Для точных результатов выбирайте сухие, тёплые дни.

Что делать, если выявлены проблемы

При наличии маслянистого нагара, сизого дыма или следов масла на бумаге обратитесь к специалисту для полной диагностики.

Если проверка проводится перед покупкой автомобиля, от такого варианта лучше отказаться.

Уточнения

Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер (на автомобилях, выпущенных после 1975 года), сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.

