Выхлопная труба расскажет о двигателе: как быстро найти проблемы

Состояние выхлопной трубы автомобиля может многое рассказать о работе двигателя. Простые проверки помогут выявить признаки износа или повреждения без сложного оборудования.
Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выхлопные газы
Что можно узнать по срезу трубы
Простой нагар: указывает на обогащённую смесь и проблемы в системе питания.
Маслянистый налёт: свидетельствует о высоком расходе масла, так называемом "масложоре".
Толстый слой нагара: сигнализирует о серьёзных нарушениях в работе двигателя.
Проверка на равномерность выхлопа
Заводим двигатель. Холодный мотор должен работать равномерно.
Перебои в работе: возможные причины — плохие свечи зажигания, неисправные форсунки или низкая компрессия в цилиндрах.
Анализ цвета выхлопных газов
Белый дым: водяной пар — норма при холодной погоде. Однако большие клубы могут свидетельствовать о попадании влаги или антифриза.
Чёрный дым: обогащённая смесь — проблемы в системе подачи топлива.
Сизый дым: масло сгорает в цилиндрах — явный признак масложора.
Тест с листком бумаги
Поднесите чистый лист к выхлопной трубе прогретого двигателя.
Чистый лист: двигатель исправен.
Частички сажи или следы масла: возможные проблемы, автомобиль может потребовать ремонта.
Когда диагностика бесполезна
В холодную или влажную погоду оценить состояние выхлопной системы сложно из-за большого количества конденсата. Для точных результатов выбирайте сухие, тёплые дни.
Что делать, если выявлены проблемы
При наличии маслянистого нагара, сизого дыма или следов масла на бумаге обратитесь к специалисту для полной диагностики.
Если проверка проводится перед покупкой автомобиля, от такого варианта лучше отказаться.
Уточнения
Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер (на автомобилях, выпущенных после 1975 года), сажевой фильтр (у дизельных двигателей, стоит до каталитического конвертера по ходу выхлопных газов) и глушитель.