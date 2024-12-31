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Перегар после праздников: что поможет устранить запах перед поездкой

1:54
Авто

Новогодние праздники часто сопровождаются застольями, где алкоголь занимает центральное место. Однако вождение в нетрезвом виде — грубое нарушение, чреватое серьёзными последствиями. Даже при полном воздержании от спиртного у водителей может сохраняться характерный запах, известный как "перегар". Эксперты рассказали, как с этим справиться и избежать недоразумений на дороге.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Почему запах сохраняется

  • Пища и напитки: остатки употребляемых продуктов могут стать причиной специфического аромата.
  • Особенности организма: функции печени и почек влияют на очищение тела, что может замедлить выведение веществ.
  • Безалкогольное пиво: иногда даже напитки с нулевым содержанием спирта способны вызвать запах, напоминающий алкоголь.

Как устранить запах

  • Плотно позавтракайте: приём пищи стимулирует метаболизм, ускоряя выведение токсинов.
  • Примите душ: токсины выделяются не только через дыхание, но и через кожу, поэтому гигиена поможет устранить запах.
  • Используйте специи: жуйте кардамон, гвоздику или лавровый лист. Альтернативой могут быть кориандр, ваниль или другие ароматные приправы.

Что важно помнить

Инспекторы ГАИ в праздничные дни усиливают контроль на дорогах. Если у вас есть запах, но вы трезвы, сотрудники оценят не только его, но и ваше поведение, речь и внешний вид. Однако маскировка не спасёт пьяного водителя — алкотестер определить уровень алкоголя в крови.

Советы водителям:

  • Полностью воздерживайтесь от алкоголя, если планируете вождение.
  • Принимайте меры для устранения запаха, даже если уверены в своей трезвости.
  • Соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать неприятностей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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