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Электромобили подорожали: какие модели остались доступными

2:30
Авто

К концу года цены на электромобили в России значительно выросли. Летние партии уже распроданы, а новые поступают на рынок с повышенной стоимостью. Портал Carsweek составил список самых доступных электрокаров, представленных на российском рынке, с указанием их характеристик.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit
Tesla Model Y

ТОП-10 самых доступных электромобилей в России

BYD Dolphin — от 2,5 млн рублей

Мощность: 177 л. с.
Запас хода: 401 км

Evolute i-Pro — от 2,85 млн рублей

Мощность: 150 л. с.
Запас хода: 433 км

Амберавто А5 — 3,4 млн рублей

Мощность: 160 л. с.
Запас хода: 450 км

Ora 03 — 3,45 млн рублей

Мощность: 171 л. с.
Запас хода: 500 км

Toyota bZ3 — 3,43 млн рублей (с учётом скидки)

Мощность: 184 л. с.
Запас хода: 517 км

Honda e: NS1 — 3,59 млн рублей

Мощность: 182 л. с.
Запас хода: 420 км

Skywell ET5 — 3,59 млн рублей

Мощность: 204 л. с.
Запас хода: 400 км

"Москвич 3e" — 3,95 млн рублей (со скидкой — 3,05 млн)

Мощность: 193 л. с.
Запас хода: 410 км

Evolute i-Joy — 3,995 млн рублей

Мощность: 163 л. с.
Запас хода: 407 км

BYD Yuan Plus Flagship — 4,19 млн рублей

Мощность: 204 л. с.
Запас хода: 510 км

Тенденции рынка

Растущие цены на электромобили связаны с дефицитом поставок и увеличением производственных затрат. Покупателям стоит учитывать, что скидки предоставляются лишь на отдельные модели и категории покупателей, например, как в случае с "Москвич 3e".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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