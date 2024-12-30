Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему

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Недавно на форумах автомобилистов появилась информация о новом "хитром" способе угона автомобилей — с использованием монеты, которую вставляют под ручку двери. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, насколько этот метод реален и эффективен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Как работает метод

Суть идеи заключается в том, чтобы вставить монету или шайбу под ручку двери. Это может помешать закрытию двери полностью, при этом сигнализация некоторых автомобилей может не сработать. Если водитель не заметит посторонний предмет, машина останется уязвимой для злоумышленников.

Реальность или миф

Эксперименты водителей показали, что вероятность успешного угона таким способом крайне низка. Большинство современных автомобилей оснащены сигнализацией, которая сразу реагирует на проблемы с закрытием дверей. Это позволяет владельцу вовремя обнаружить неисправность.

Кроме того, злоумышленникам нужно точно знать местоположение автомобиля, чтобы воспользоваться этим методом. Без такой информации план становится практически невыполнимым.

Какие машины под угрозой

Метод может сработать лишь на некоторых старых моделях автомобилей, например, Mercedes-Benz конца 90-х годов. Современные машины имеют более продвинутую защиту, которая не позволит монете обойти системы безопасности.

Что делать водителям

Проверяйте двери перед уходом: обратите внимание, нет ли посторонних предметов.

Следите за сигнализацией: если она не сработала, убедитесь, что все двери плотно закрыты.

Устанавливайте дополнительные системы защиты, если ваша модель автомобиля не новая.

Несмотря на то, что метод с монетой выглядит как потенциальная угроза, для большинства современных машин он не представляет реальной опасности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

