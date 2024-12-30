Данные 800 тысяч электрокаров оказались в открытом доступе: что случилось и кто пострадал

В Европе и других странах мира произошла утечка данных примерно 800 тысяч владельцев электромобилей. Причиной стала ошибка разработчиков Cariad, дочерней компании Volkswagen. Как сообщает Der Spiegel, утечка длилась несколько месяцев, что поставило под угрозу безопасность автовладельцев и их автомобилей.
Ошибка в программном обеспечении позволила оставить практически незащищёнными несколько терабайт данных в облачном хранилище Amazon.
Среди уязвимых данных оказались:
Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Германии — данные 300 тысяч автовладельцев, включая политиков, бизнесменов и сотрудников полиции. Например, утечка затронула 35 патрульных электромобилей полиции Гамбурга.
Свободный доступ к данным об автомобилях, включая их местоположение и маршруты, мог быть использован преступниками или шпионами. В частности, это открывало возможности для:
Компания Cariad сообщила, что ошибка уже устранена, а доступ к данным закрыт. Однако остаётся вопрос: какие последствия могут ожидать владельцев автомобилей, чьи данные были скомпрометированы, и как предотвратить подобные утечки в будущем?
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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