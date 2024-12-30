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Штраф за старые номера: что важно знать автовладельцам

2:03
Авто

С 1 января 2025 года в России начнёт действовать новый ГОСТ, который делает обязательным наличие триколора на государственных регистрационных знаках автомобилей. Однако владельцам машин с номерами без флага не нужно спешить их менять. Как разъяснили эксперты, требование распространяется только на транспортные средства, зарегистрированные после вступления новых норм в силу.

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Что говорит новый ГОСТ

Автоэксперт и член президиума общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, объяснил, что замена старых номеров не требуется. Если автомобиль был поставлен на учёт до 1 января 2025 года, госзнаки без флага с надписью "RUS" остаются действительными. Полицейские смогут легко проверить дату регистрации машины по свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС).

Для кого новые номера обязательны

Обязательные номера с триколором будут выдавать только для:

  • автомобилей, впервые поставленных на учёт после 1 января 2025 года;
  • машин, зарегистрированных повторно после указанной даты (например, при смене владельца или утрате старых номеров).

Штраф за несоответствие

Адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько, предупредил, что автомобилисты, чьи машины будут зарегистрированы после 2025 года, но с номерами старого образца (без флага), рискуют получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Такое наказание предусмотрено ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за несоответствие регистрационных знаков установленным требованиям.

Если ваш автомобиль зарегистрирован до 2025 года, менять номера без флага на новые нет необходимости. Однако владельцам, которые планируют регистрационные действия после вступления ГОСТа в силу, стоит учитывать новые требования, чтобы избежать штрафов.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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