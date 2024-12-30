Штраф за старые номера: что важно знать автовладельцам

С 1 января 2025 года в России начнёт действовать новый ГОСТ, который делает обязательным наличие триколора на государственных регистрационных знаках автомобилей. Однако владельцам машин с номерами без флага не нужно спешить их менять. Как разъяснили эксперты, требование распространяется только на транспортные средства, зарегистрированные после вступления новых норм в силу.
Автоэксперт и член президиума общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, объяснил, что замена старых номеров не требуется. Если автомобиль был поставлен на учёт до 1 января 2025 года, госзнаки без флага с надписью "RUS" остаются действительными. Полицейские смогут легко проверить дату регистрации машины по свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС).
Обязательные номера с триколором будут выдавать только для:
Адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько, предупредил, что автомобилисты, чьи машины будут зарегистрированы после 2025 года, но с номерами старого образца (без флага), рискуют получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Такое наказание предусмотрено ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за несоответствие регистрационных знаков установленным требованиям.
Если ваш автомобиль зарегистрирован до 2025 года, менять номера без флага на новые нет необходимости. Однако владельцам, которые планируют регистрационные действия после вступления ГОСТа в силу, стоит учитывать новые требования, чтобы избежать штрафов.
Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.
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