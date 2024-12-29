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Водитель показывает "фигу"? Не смейтесь — это может спасти вас от неприятностей

1:36
Авто

На дорогах существует своя система сигналов и жестов, которые водители используют для общения. Не все из них очевидны, особенно для новичков, но понимание этих знаков может не только предотвратить конфликты, но и спасти вашу жизнь.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Благодарность и извинения

  • Поднятая рука с раскрытой ладонью: универсальный жест, выражающий благодарность или извинения за маневр.
  • Включение аварийных огней: традиционный способ сказать "спасибо" или извиниться.

Предупреждение о патрулях и просьбы уступить дорогу

Кратковременное включение дальнего света:

  • Предупреждение о полицейском патруле.
  • Призыв уступить место для обгона.
  • Сигнал о том, что водитель готов пропустить вас.

Жесты, которые указывают на опасность

  • Частое нажатие на тормоза перед вами: сигнал о том, что вы едете слишком близко. Просьба соблюдать дистанцию.
  • Аплодисменты на светофоре: предупреждение о незакрытом багажнике. Проверьте его, чтобы избежать потери груза.
  • Рисование круга в воздухе и указание вниз: проблема с колесом — возможно, прокол. Немедленно остановитесь для проверки.

Особенные предупреждения о состоянии автомобиля

  • Жест в виде "фиги": сигнал о серьезной проблеме с колесом. Это может быть грыжа или застрявший камень между сдвоенными колесами. Игнорирование может привести к повреждению колеса или вылету камня, что опасно для окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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