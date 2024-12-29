Водитель показывает "фигу"? Не смейтесь — это может спасти вас от неприятностей

На дорогах существует своя система сигналов и жестов, которые водители используют для общения. Не все из них очевидны, особенно для новичков, но понимание этих знаков может не только предотвратить конфликты, но и спасти вашу жизнь.
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Водитель
Благодарность и извинения
Поднятая рука с раскрытой ладонью: универсальный жест, выражающий благодарность или извинения за маневр.
Включение аварийных огней: традиционный способ сказать "спасибо" или извиниться.
Предупреждение о патрулях и просьбы уступить дорогу
Кратковременное включение дальнего света:
Предупреждение о полицейском патруле.
Призыв уступить место для обгона.
Сигнал о том, что водитель готов пропустить вас.
Жесты, которые указывают на опасность
Частое нажатие на тормоза перед вами: сигнал о том, что вы едете слишком близко. Просьба соблюдать дистанцию.
Аплодисменты на светофоре: предупреждение о незакрытом багажнике. Проверьте его, чтобы избежать потери груза.
Рисование круга в воздухе и указание вниз: проблема с колесом — возможно, прокол. Немедленно остановитесь для проверки.
Особенные предупреждения о состоянии автомобиля
Жест в виде "фиги": сигнал о серьезной проблеме с колесом. Это может быть грыжа или застрявший камень между сдвоенными колесами. Игнорирование может привести к повреждению колеса или вылету камня, что опасно для окружающих.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.