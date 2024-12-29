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Падения авторынка в 2025 году можно избежать — мнение эксперта

1:01
Авто

Эксперт Дмитрий Мольков уверен, что в 2025 году удастся избежать падения авторынка.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

По его мнению, сохранение ключевой ставки ЦБ на текущем уровне поможет банкам и дилерам поддерживать действующие условия кредитования, сообщает "За рулем".

Это, в свою очередь, предотвратит снижение продаж на российском авторынке, хотя и не на длительный срок.

Спрос на автокредиты продолжает расти на фоне повышения цен на автомобили в массовом сегменте.

Отказ ЦБ от повышения ключевой ставки временно поможет избежать сокращения объемов продаж автомобилей.

Ключевая ставка ЦБ не оказывает прямого влияния на ценообразование на автомобильном рынке России, считает Мольков. 

В настоящее время нет оснований для снижения цен.

ЦБ может повысить ключевую ставку до 23% в начале 2025 года, если уровень инфляции останется высоким.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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