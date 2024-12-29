Скептицизм вокруг китайских авто — что ждать в будущем

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство китайских автомобилей в России моложе трех лет и имеют пробег до 100 тысяч километров.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Прогнозы надежности и долговечности "китайцев" становятся менее актуальными, сообщает "За рулем".

Первое появление китайских автомобилей в России сопровождалось негативными ассоциациями из-за низкого качества комплектующих и коррозии.

Скептицизм по отношению к новым китайским автомобилям сохраняется, несмотря на улучшения в производстве. По словам эксперта Никиты Гудкова, китайским авто необходима адаптация под климатические и дорожные условия России. Если этот этап пройдет, то проблем будет намного меньше.

На вторичном рынке через два-три года появятся китайские машины с пробегом, что позволит собрать данные о их надежности. Некоторые массовые проблемы, такие как у Haval и Kaiyi, становятся заметными в первые годы эксплуатации.

В Китае улучшили качество стали и краски, но многие владельцы жалуются на недостаточную стойкость лакокрасочного покрытия. однако долговечность кузова зависит и от качества обслуживания и внимательности владельца.

Цены на китайские автомобили не ожидается, что существенно снизятся — это новая реальность на автомобильном рынке. Остаточная стоимость автомобилей будет расти из-за нехватки альтернатив, что станет заметно через несколько лет.

Уточнения

Скептици́зм (от др.-греч. σκεπτικός — рассматривающий, исследующий) — философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности текущих представлений об истине.



