Британский бренд вновь появился на мотоциклетной арене после 60 лет отсутствия

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди самых интересных новинок, появляющихся на горизонте, можно выделить Phelon & Moore — британский бренд, вернувшийся в мир мотоциклов после более чем 60-летнего перерыва.

Фото: Phelon & Moore is licensed under Free More info Мотоциклы Panther

Возвращение стало возможным благодаря интересу китайских инвесторов, и бренд готовится представить ряд новых моделей, включая два мотоцикла и два скутера, сообщает automotorinews.it.

Новая линейка Phelon & Moore была впервые представлена на выставке EICMA 2024, одной из самых престижных выставок в мировой мотоиндустрии.

Мотоциклы Panther сохраняют традиции бренда с индивидуальным дизайном. Они оснащены V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 573 куб. см, который развивает 55 лошадиных сил и крутящий момент 52 Нм. Модели Panther C и Panther S отличаются дизайнерскими элементами и динамикой: Panther C предлагает традиционное положение для езды, тогда как Panther S имеет более современный и спортивный стиль. Обе модели оборудованы задними радарами для контроля слепых зон, что повышает безопасность вождения.

Линейка Panthette включает два скутера, созданных для городских нужд. Panthette X — это модель adventure с длинноходовой подвеской и бескамерными колесами, доступная в вариантах 125 куб. см и 300 куб. см. В свою очередь, скутер Panthette S — более традиционная модель с высокими колесами и элегантным дизайном, также предлагается в версии объемом 125 куб. см. Оба скутера оснащены современными технологиями, такими как 7-дюймовый TFT-дисплей, который поддерживает зеркалирование смартфона и подогрев ручек.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

