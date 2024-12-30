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Подсказываем маленькие хитрости, которые успешно сохранят чистоту в машине

1:40
Авто

Грязный салон автомобиля не только портит внешний вид, но и делает поездки менее комфортными как для водителя, так и для пассажиров. Однако скапливание мусора — проблема, с которой сталкиваются почти все автолюбители. Чтобы облегчить уход за машиной, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины
  1. Организуйте зону для перекуса
    Во время длительных поездок перекусы в машине становятся неизбежными. Чтобы минимизировать загрязнение, организуйте специальную "зону для еды". Используйте контейнер из ванной комнаты в качестве подставки для посуды — это поможет собрать крошки и предотвратить их попадание на сиденья и коврики.
  2. Используйте формочки для кексов в подстаканниках
    Подстаканники часто становятся местом скопления крошек, капель напитков и мелкого мусора. Разместите в них бумажные или силиконовые формочки для кексов. Бумажные легко заменить, а силиконовые можно помыть, что значительно упростит уход за автомобилем.
  3. Применяйте соду для чистки
    Пищевая сода — универсальное средство для ухода за салоном.
    • Для удаления пятен на пластике, ткани или коже слегка смочите соду водой и нанесите на загрязнённую поверхность, затем аккуратно протрите.
    • Сода также помогает избавиться от неприятных запахов в салоне, благодаря своим абсорбирующим свойствам.
      Почему это важно

Регулярное применение этих простых лайфхаков поможет сохранить салон автомобиля чистым и свежим, что сделает поездки приятнее и комфортнее для всех пассажиров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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