Простые советы, чтобы ручник не заклинил

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Заклинивший стояночный тормоз — частая зимняя проблема, особенно после посещения автомойки или езды по глубоким лужам. Основная причина — примерзание тормозных колодок или металлического троса. Чтобы избежать этого неприятного явления, нужно соблюдать простые, но эффективные рекомендации.

Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ручной тормоз

Просушите тормозные колодки

После мойки или езды по мокрым дорогам несколько раз плавно нажмите на педаль тормоза. Трение вызовет нагрев, который испарит остатки влаги. Это особенно важно перед остановкой автомобиля на длительное время. Избегайте использования ручника в мороз

Если ожидаются низкие температуры, не ставьте машину на стояночный тормоз. Вместо этого оставьте её на передаче, если это возможно. Используйте дополнительные упоры

Если по каким-то причинам нельзя оставить автомобиль на передаче, припаркуйтесь на ровной поверхности и подложите деревянные бруски или другие упоры под колёса. Это обеспечит безопасность, пока влага не успеет замёрзнуть. Заблаговременно смажьте трос

Обработайте металлический трос стояночного тормоза специальной смазкой. Это предотвратит коррозию и снизит вероятность замерзания в холодное время года.

Заключение

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать проблем со стояночным тормозом зимой, защитит автомобиль от неприятных ситуаций и сделает вождение безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

