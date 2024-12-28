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В Приморье в течение года завезли рекордное количество авто из Японии, Южной Кореи и Китая

1:06
Авто

Приморский край считается самым автомобильным регионом в России с числом автомобилей на душу населения, значительно превышающим остальные регионы.

Авто
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авто

Недавно назначенный глава таможни Владивостока Павел Мандриков в интервью carsweek подвел итоги года. Он поделится цифрами и фактами об импорте иномарок, а также своим взглядом на ситуацию на рынке.

В этом году в регион было ввезено 266 тыс. автомобилей. Как и в предыдущие годы, высоким спросом пользуются автомобили из Японии, а также из Южной Кореи. Показатели ввоза китайских брендов также активно растут.

Частные лица предпочитали ввозить малый и средний класс автомобилей с объемом двигателя от 1 до 1,8 литра. Это связано с санкционной политикой Японии, которая в июле 2023 года начала вводить запреты, в том числе на ввоз автомобилей с двигателем более 1,9 литра в Россию.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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