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АвтоВАЗ выходит на вьетнамский рынок

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Авто

Девять моделей и модификаций автомобилей "АвтоВАЗа" проходят сертификацию во Вьетнаме, так как концерн решил расширить свои рынки сбыта в азиатском регионе.

АвтоВАЗ
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АвтоВАЗ

Автомобили "АвтоВАЗа" могут появиться на внутреннем рынке Вьетнама.

Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов сообщил агентству ТАСС, что в феврале в страну будут отправлены девять автомобилей различных моделей и модификаций, включая LADA Granta, LADA Vesta, NIVA Legend и NIVA Travel.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи новой модификации автобуса ЛиАЗ-4292, работающего на метане. Семь газовых баллонов, в которых хранится природный газ, обеспечивают запас хода до 350 километров на одной заправке,

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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