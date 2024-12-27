ЛиАЗ-4292 на метане доработали по просьбе перевозчиков

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

В России начались продажи новой модификации автобуса ЛиАЗ-4292, работающего на метане.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автобус

Семь газовых баллонов, в которых хранится природный газ, обеспечивают запас хода до 350 километров на одной заправке, сообщает Quto со ссылкой на ГК "СТТ".

Пассажирская машина приводится в движение современным двигателем ЯМЗ-535, мощностью 210 л. с. и с крутящим моментом 780 Н·м. ЛиАЗ 4292 CNG, рассчитанный на перевозку до 82 пассажиров, является самой компактной моделью этого производителя.

Автобус отличается просторным салоном, большой накопительной площадкой и откидной аппарелью. Низкий уровень пола и система книлинга (опускания кузова перед остановками) облегчают посадку и высадку пассажиров, включая маломобильные группы, и ускоряют прохождение маршрута на 15%.

Для удобства пассажиров предусмотрены внутрисалонный кондиционер, цифровая система информирования, а также разъемы для зарядки мобильных устройств.

Уточнения