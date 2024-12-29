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Простой способ очистки колёсных дисков зимой

1:23
Авто

Чёрный налёт на колёсных дисках — проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты. Основным источником загрязнений являются тормозные колодки, а регулярная мойка — не всегда доступное решение, особенно зимой, когда низкие температуры усложняют посещение автомойки. Однако существует простой и доступный способ, который поможет быстро очистить диски, не выходя из дома.

колесо
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
колесо

Растительное масло: универсальное средство для чистки

  1. Подготовьте масло
    Возьмите растительное масло и налейте небольшое количество в ёмкость с распылителем.
  2. Нанесите на диски
    Равномерно распылите масло на загрязнённые участки колёсных дисков.
  3. Дайте время подействовать
    Оставьте масло на поверхности примерно на 15 минут. Оно размягчит загрязнения, включая чёрный нагар от тормозных колодок.
  4. Очистите диски
    Возьмите чистую, сухую тряпку и аккуратно протрите обработанные поверхности.

Дополнительное преимущество

После обработки растительным маслом на дисках образуется защитный слой, который замедляет накопление нового налёта. Это позволит дольше сохранять колёса чистыми.

Этот простой и недорогой способ подойдёт как для зимы, так и для других сезонов, когда посещение автомойки затруднительно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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