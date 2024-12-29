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Ошибки, которые сокращают срок службы АКПП

1:49
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — это удобство, которое ценят многие автомобилисты. Однако из-за неправильного использования этот узел может выйти из строя раньше времени. Чтобы избежать неприятностей, нужно соблюдать несколько простых правил.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач
  1. Движение в пробках
    Не переключайте селектор из режима "D" в "N" при остановках в пробке. Режим "драйв" поддерживает оптимальное давление в системе, что важно для плавного движения. Частое переключение приводит к износу механизмов и сокращает срок службы коробки.
  2. Парковка на уклоне
    Никогда не оставляйте автомобиль в режиме "P" без использования стояночного тормоза на уклонах. В противном случае нагрузка будет приходиться на замок коробки, который может со временем сломаться.
  3. Регулярное обслуживание
    Меняйте масло в АКПП каждые 70-80 тысяч километров и обязательно заменяйте фильтр. Используйте только рекомендованное производителем масло, а замену доверяйте профессионалам.
  4. Прогрев АКПП зимой
    В холодное время года прогревайте автоматическую коробку вместе с двигателем перед началом движения. Это поможет избежать лишней нагрузки на узлы и детали.
  5. Переключение передач
    Всегда останавливайтесь полностью, прежде чем переключать режимы, например, с "D" на "R". Игнорирование этого правила может повредить механизмы коробки.
  6. Отказ от присадок
    Не используйте сомнительные присадки для АКПП. Они временно маскируют проблемы, но не решают их, приводя к ещё большему износу и поломкам.

Соблюдение этих рекомендаций поможет продлить срок службы АКПП и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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